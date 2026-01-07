Una treintena de personas participa en la ruta 'Sprint Pingüinos' por enclaves de la provincia de Valladolid

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, en la bienvenida a los participantes en 'Sprint Pingüinos'. - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una treintena de personas participan en la ruta motera 'Sprint Pingüinos' este miércoles, 7 de enero, en el que visitarán "enclaves históricos" de la provincia de Valladolid y disfrutarán de platos típicos para concluir con una cena.

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha dado la bienvenida a los participantes del 'Sprint Pingüinos' 2026, una nueva iniciativa que se celebra en el Espacio Q-Bo y con la qu se pretende reforzar la promoción de la provincia, su gastronomía y su patrimonio cultural.

Así, de forma previa a la 43 edición de Pingüinos, este encuentro ofrece a los asistentes, alrededor de una treintena de participantes, una programación de actividades que combina turismo, cultura, enogastronomía y ocio, con la provincia de Valladolid como "escenario principal".

La jornada ha comenzado con un aperitivo de bienvenida en el Espacio Q-BO de la Diputación de Valladolid, seguido de un briefing y la entrega del pack de bienvenida, que incluye un regalo conmemorativo del evento.

A continuación, los participantes van a disfrutar de una ruta motera guiada, que contará con una visita guiada al Castillo de Fuensaldaña, uno de los enclaves históricos más representativos de la provincia.

El programa continúa con una visita y cata de vinos en Bodegas Sinforiano, acompañada de un aperitivo con productos de calidad amparados por Alimentos de Valladolid. Posteriormente, se celebrará una comida típica castellana en un restaurante de la provincia, según ha informado la institución provincial en un comunicado recogido por Europa Press.

Ya por la tarde, los asistentes realizarán una ruta turística peatonal por Valladolid, que permitirá descubrir algunos de los principales atractivos culturales y patrimoniales de la ciudad. La jornada concluirá con una merienda-cena 'Sprint' animada con DJ, en un ambiente festivo y de convivencia entre participantes.

En el acto de apertura de la jornada, el presidente de la Diputación de Valladolid ha reiterado el apoyo a todos aquellos eventos que "generan riqueza y dinamizan el territorio", como Pingüinos, considerada junto con Motauros la concentración invernal más importante de Europa.

La magnitud de la concentración queda reflejada en los datos de la pasada edición, ya que Pingüinos 2025 cerró con 41.120 moteros inscritos, procedentes de múltiples regiones y países, ha recordado la institución.