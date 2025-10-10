Una treintena de restaurantes celebra hasta el 19 de octubre las II Jornadas Gastronómicas de la Trucha de León

LEÓN 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una treintena de restaurantes participa en las II Jornadas Gastronómicas de la Trucha de León que se desarrollan hasta el domingo 19 de octubre, dentro del programa de actividades Destino Pesca Castilla y León- LVII Semana Internacional de la Trucha de León, organizadas por la Junta con la colaboración de la Academia Leonesa de Gastronomía.

Durante estos días, restaurantes de toda la provincia ofrecerán platos y menús especiales elaborados con trucha, un producto emblemático de la gastronomía leonesa que simboliza la sostenibilidad y el respeto por el entorno.

Las truchas arcoíris empleadas en las jornadas proceden de acuicultura sostenible de la provincia de León, lo que es una garantía de calidad, contribuye a la promoción de un consumo responsable y, especialmente, dinamiza la actividad socieconómica de los territorios rurales.

El objetivo de estas jornadas es reconocer la importancia de la trucha en la identidad culinaria leonesa y potenciar el turismo gastronómico en la ciudad de León y en toda la provincia, apoyando el trabajo de los chefs locales, que cada año muestran su creatividad reinterpretando este producto desde la tradición y la innovación.