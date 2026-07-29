Un tren arrolla a un vehículo en un paso a nivel en Merindad de Sotoscueva (Burgos)

Archivo - Fotografía de archivo de ambulancia de SaCyL - SACYL - Archivo

MERINDAD DE SOTOSCUEVA (BURGOS), 29 (EUROPA PRESS)

Un tren sin pasajeros ha arrollado en un paso a nivel en Merindad de Sotoscueva (Burgos) --en la localidad de Redondo-- a un vehículo con dos ocupantes que han salido del mismo sin que hayan resultado heridos de gravedad, han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido minutos antes de las 12.41 horas, cuando el 112 ha recibido el aviso de Adif del arrollamiento de un tren a un vehículo en el término municipal de Merindad de Sotoscueva (Burgos), en el paso a nivel de la localidad de Redondo.

Así, se ha trasladado el aviso al Centro Coordinador de Emergencias, a Guardia Civil, a Bomberos de Burgos y a Emergencias sanitarias Sacyl, que ha enviado recursos al lugar, entre ellos una ambulancia y personal de Atención Primaria del Centro de Salud de Espinosa.

Durante el incidente se ha confirmado que el tren no transporta pasajeros y que en el vehículo viajaban dos ocupantes que habían salido del mismo y que fueron atendidos por Sacyl sin tener heridas de gravedad.