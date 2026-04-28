Tres actividades lúdicas y gratuitas integran el programa 'Mayo en Familia' del Ayuntamiento de Palencia

Orlando Castro y Charo García en la presentación de 'Mayo en Familia' - AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

PALENCIA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Tres actividades lúdicas y gratuitas para todos los públicos integran el programa 'Mayo en Familia' que ha organizado el Ayuntamiento de Palencia, a través de la Concejalía de Juventud, Educación e Infancia con motivo del Día Internacional de la Familia, que se celebra el 15 de mayo, centrado en la diversidad, el juego y la convivencia.

El concejal de Juventud, Orlando Castro y la concejala de Bienestar Social, Participación Ciudadana y Barrios, Charo García, han destacado durante la presentación que el ocio en familia constituye una herramienta fundamental para fortalecer los vínculos y favorecer la convivencia intergeneracional.

El programa incluye tres actividades gratuitas dirigidas a público familiar que se desarrollarán en el Parque del Salón de la capital, los viernes 8, 15 y 22 de mayo por la tarde.

Todas las propuestas están pensadas para disfrutarse en familia y no requieren inscripción previa, tal y como ha explicado los ediles. La primera cita tendrá lugar el viernes 8 de mayo con Krazy Karts, una actividad que contará con un circuito hinchable y un perímetro balizado.

La misma está dirigida a menores de entre seis y 18 años, con un peso máximo de 65 kilos y el viernes 15 de mayo, con motivo del Día Internacional de la Familia, se celebrará una jornada de Juegos Tradicionales, con propuestas como la rana, bolos de madera, anillas, gomas y herraduras.

Esta actividad está pensada para participantes a partir de los tres años, con el objetivo de favorecer el ocio compartido entre distintas generaciones.

El ciclo finalizará el viernes 22 de mayo con una tarde dedicada al deporte, que incluirá diana de fútbol, 4 en raya de baloncesto, diana gigante y pruebas de lanzamiento, también orientadas a público familiar a partir de los tres años.

CURSO MONITOR TIEMPO LIBRE

Por otro lado, el Ayuntamiento ha recordado que está abierto el plazo de inscripción para una nueva edición del Curso de Monitor de Tiempo Libre, que se desarrollará durante los fines de semana del próximo mes de septiembre.

La formación contará con una duración de 45 horas teóricas y se impartirá de forma presencial en La Morada, antiguo Espacio Joven de la ciudad. Las sesiones estarán distribuidas entre los fines de semana del 18, 19 y 20 de septiembre y del 25, 26 y 27 de septiembre, realizándose el examen final el 3 de octubre.

A las que se sumarán 105 horas online y 160 horas de prácticas, permitiendo al alumnado obtener una formación completa tanto a nivel teórico como práctico.

Esta propuesta formativa tiene como objetivo favorecer la capacitación de jóvenes en el ámbito del ocio educativo, dotándoles de herramientas para el diseño y desarrollo de actividades de tiempo libre, así como mejorar sus oportunidades de empleabilidad en el sector sociocultural y educativo.

Las personas interesadas pueden solicitar más información a través del teléfono 670 900 470 o del correo electrónico juventud@aytopalencia.es y se puede formalizar la inscripción en la web del Ayuntamiento de Palencia.