Tres atendidos por inhalación de humo en un incendio en una vivienda de Villaseca de la Sobarriba (León)

León, 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

Tres personas, dos mujeres de 62 y 32 años y un hombre de 65, han resultado afectadas por inhalación de humo en un incendio registrado en la noche de este martes en una vivienda de la calle San Miguel de Villaseca de la Sobarriba, en el término municipal de Valdefresno (León), según ha informado el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

El suceso se ha producido en torno a las 21.56 horas del 23 de diciembre, momento en el que la sala de operaciones del 1-1-2 ha recibido una llamada para alertar del fuego y para solicitar asistencia sanitaria para los inquilinos del inmueble, que presentaban síntomas de intoxicación por el humo, aunque se encontraban conscientes.

El centro de emergencias ha dado aviso del incendio a la Guardia Civil (COS) de León, a los Bomberos de León y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado dos ambulancias de soporte vital básico (SVB) hasta el lugar.

El personal sanitario de Sacyl ha atendido a las tres personas afectadas y las ha trasladado posteriormente al Hospital de León para evaluación y tratamiento. Los Bomberos de León intervinieron en las labores de extinción y ventilación del inmueble.