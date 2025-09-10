Tres detenidos en Burgos por dejar a otro semiinconsciente y causarle la pérdida de varios dientes

BURGOS 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Burgos ha detenido a tres jóvenes de 19 años como presuntos autores materiales de una agresión con resultado de lesiones sobre otro al que dejaron semiinconsciente y causaron la pérdida de varias piezas dentales, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

El pasado 5 de septiembre, sobre las cinco de la mañana, se recibieron múltiples avisos en la Sala 092 de Policía Local que informaban de una pelea en la confluencia de la calle Cardenal Segura con la plaza de Los Castaños.

Varias dotaciones de la Policía Local de Protección Ciudadana--UPC--y Respuesta Rápida--URR--acudieron al lugar y localizaron a un varón tendido en el suelo, semiiconsciente, que había perdido mucha sangre. Los agentes solicitaron un servicio de ambulancia, mientras dos sanitarias libres de servicio colaboraban en auxiliar a la víctima.

Los agentes recabaron información de los múltiples testigos que se encontraban en el lugar y pudieron identificar a tres varones implicados directamente y que habían huido antes de su llegada.

Un vehículo de Policía Local logró localizar en la avenida del Arlanzón, frente al Coliseum, a estos tres jóvenes, dos de los cuales fueron detenidos. El tercero saltó el malecón del río Arlanzón y no pudo ser detenido, si bien fue finalmente identificado y se procedió también a su detención.