Tres detenidos tras ser pillados 'in fraganti' cuando robaban cable en una quesería de Herrera (Palencia)

Tres pillados 'in fraganti' mientras robaban en una quesería de Herrera (Palencia). - GUARDIA CIVIL PALENCIA

PALENCIA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Palencia ha detenido a tres personas a las que sorprendió mientras intentaban robar cable en una quesería en la localidad de Herrera de Pisuerga, según informaron a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

Después de que el propietario de la quesería denunciase una serie de robos en su nave, una patrulla de la Guardia Civil acudió el lugar para llevar a cabo una inspección. Tras revisar el interior de la nave, que carece actualmente de actividad laboral, los agentes sorprendieron a una persona que se encontraba sustrayendo cableado eléctrico de grandes dimensiones y quien, al verles, emprendió la huida.

Tras una persecución por el interior del recinto, los agentes lograron darle el alto y procedieron a su identificación y posterior detención, así como de otras dos personas que se encontraban en el exterior colaborando con él.

Los tres detenidos, junto a las diligencias, han sido puestos a disposición judicial.