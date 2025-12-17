Tres heridos en un choque entre tres turismos en la rotonda de acceso a Centrolid en Valladolid

VALLADOLID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han sufrido heridas de diversa consideración en un choque entre tres turismos en la rotonda de acceso a Centrolid, en Valladolid capita, según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Emergencia 112.

El accidente ha tenido lugar a las 9.18 horas de este miércoles en la ronda VA-20 a la altura del kilómetro 1, en dicha rotonda. Como consecuencia del impacto entre los tres turismos tres personas han sufrido heridas.

Los heridos son una mujer de 24 años que ha quedado atrapada en el vehículo con una crisis de ansiedad y dos varones, uno de 34 años y otro de 40, que tienen contusiones y erosiones.

Hasta el lugar se han desplazado Policía Municipal, Bomberos, Policía Nacional y Emergencias sanitarias.