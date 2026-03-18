Tres heridos en una colisión entre dos turismos en el Polígono Las Casas de Soria

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

SORIA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Tres personas, dos mujeres y un varón, ha resultado heridas en una colisión entre dos turismos, uno de ellos ha volcado, en el Polígono Las Casas de Soria, en la intersección de las calles K e I.

Según informa el 1-1-2, los hechos se han producido a las 16.42 horas, momento en el que la sala da aviso del accidente a la Policía Local, a los Bomberos y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado asistencia al lugar. También ha informado al Cuerpo Nacional de Policía.

Los facultativos han atendido en el lugar de los hechos a dos mujeres de 69 y 46 años y un varón de 31 años. Las tres han sido trasladadas al hospital de Soria.