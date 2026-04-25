Tres heridos en una colisión entre un turismo y un todoterreno en Quintanilla de Urz (Zamora)

ZAMORA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas en un accidente de tráfico registrado en la autovía A-52, a la altura de la localidad zamorana de Quintanilla de Urz, y han sido trasladadas al hospital de Benavente, según han informado fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso ha tenido lugar sobre las 14.34 horas de este sábado, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido un aviso que alertaba del siniestro y solicitaba asistencia para tres personas heridas que estaban conscientes.

El 112 ha dado traslado del aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

En el lugar, los servicios de emergencias han atendido a un varón de unos 50 años y dos mujeres --una también de unos 50 años y la otra, de unos 30 años--, que han sido trasladadas al hospital de Benavente.