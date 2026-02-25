Tres heridos, uno de ellos atrapado, en un accidente entre dos turismos en Merindad de Montija (Burgos)

BURGOS, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas, una de ellas atrapada, en un accidente entre dos turismos en el kilómetro 36 de la N-629 en El Ribero, en el término municipal burgalés de la Merindad de Montija, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El siniestro ha tenido lugar sobre las 11.20 horas de este miércoles, momento en el que la sala de operaciones del 112 ha recibido un aviso que alertaba del suceso e informaba de que uno de los turismos obstaculizaba la calzada y el otro fuera de la vía.

Además, en uno de los vehículos, había un varón de unos 80 años consciente y atrapado y otras dos personas heridas, también conscientes.

Por ello, la sala de operaciones del 112 ha trasladado el aviso a los Bomberos de Burgos, Guardia Civil de tráfico, y Emergencias sanitarias - Sacyl que ha acudido al lugar.

En el lugar, el personal sanitario ha atendido a tres pesonas, un varón de unos 80 años que fue trasladado en UVI móvil al Hospital de Cruces, en Portugalete (Vizcaya), una mujer que es evacuada en ambulancia de soporte vital básico al hospital de Basurto, en Bilbao, y un varón de unos 25 años que, tras ser atendido por el personal de la UVI móvil se trasladó por sus propios medios a un centro sanitario.