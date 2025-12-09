Tres heridos, entre ellos un bebé de 3 meses, en la salida de vía de un turismo en Martín de Yeltes (Salamanca)

Información del 112 sobre el accidente en Martín de Yeltes (Salamanca). - EMERGENCIAS CASTILLA Y LEÓN

MARTÍN DE YELTES (SALAMANCA), 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una mujer, un varón y un bebé de tres meses, también varón, han resultado heridos como consecuencia de la salida de vía de un turismo ocurrida en el término municipal de Martín de Yeltes (Salamanca), según datos del Servicio de Emergencias Castilla y León 112, recogidos por Europa Press.

El siniestro se ha producido minutos antes de las 12.06 horas de este martes, cuando la sala de operaciones del 112 Castilla y León ha recibido varias llamadas que avisaban de la salida de vía de un turismo ocurrida en Martín de Yeltes (Salamanca), en el kilómetro 301 de la autovía A-62, sentido Salamanca, donde se precisaba asistencia sanitaria, al menos, para una mujer que había resultado herida.

El 112 dio aviso de este accidente a la Guardia Civil de Tráfico de Salamanca y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que se envía una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario de Atención Primaria del centro de salud de La Fuente de San Esteban.

En el lugar, el personal sanitario de Sacyl ha atendido finalmente a una mujer de 33 años, un varón de 32 y otro varón, bebé de tres meses, a quienes se traslada más tarde al hospital de Salamanca. La mujer, en UVI móvil y los dos varones, en ambulancia de soporte vital básico.