Tres heridos tras una salida de la vía en la A-50 en Cardeñosa (Ávila)

Archivo - Un trabajador del 112 de Castilla y León. - JCYL - Archivo

CARDEÑOSA (ÁVILA), 1 (EUROPA PRESS)

Tres personas de 22, 53 y 57 años han tenido que ser trasladados al Hospital de Ávila tras resultar heridos en un accidente de circulación registrado esta noche en la A-50 a la altura del término abulense de Cardeñosa, según los datos que aporta el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 y recoge Europa Press.

Los hechos han ocurrido alrededor de las 22.31 horas del domingo 31 de agosto cuando varios alertantes avisaron de la salida de vía de un turismo que había quedado fuera de la autovía A-50, en el kilómetro 8, sentido Salamanca, en Cardeñosa y donde se precisaba asistencia, al menos, para una mujer de unos 50 años, que estaba consciente y con dolor de espalda.

Explicaron, además, que el vehículo se hallaba en un desnivel, lo que podía dificultar el acceso a los medios de emergencias.

El 1-1-2 dio aviso de este accidente a la Guardia Civil (Tráfico) de Ávila, a los Bomberos de Ávila y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que se envió una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

Ya en el lugar, el personal sanitario de Sacyl atendió a dos mujeres de 53 y 22 años y un varón de 57 años, a quienes se trasladó más tarde en la ambulancia de soporte vital básico al hospital de Ávila.