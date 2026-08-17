Tres heridos tras el vuelco de un turismo en Pinilla de los Barruecos (Burgos)

Archivo - Valladolid.- Helicóptero medicalizado - JCYL - Archivo

BURGOS, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres personas han resultado heridas en el vuelco de un turismo en el punto kilométrico 428 de la N-234, en Pinilla de los Barruecos (Burgos).

Los hechos se han producido a las 13.37 horas, momento en el que la sala del 1-1-2 recibe una llamada informado de los hechos y advirtiendo de que uno de los heridos estaba inconsciente.

El 1-1-2 ha dado aviso a Tráfico de Burgos, a los bomberos de Burgos que indican que acuden del Parque de Bomberos Voluntarios de Salas de los Infantes, y a Sacyl, que ha movilizado dos ambulancias soporte vital básico, un equipo médico de Salas de los Infantes y un helicóptero medicalizado.

Por el momento se desconocen ni filiación ni el estado de los heridos.