Tres jóvenes de Campus Rural refuerzan este verano el Observatorio Astronómico de Borobia (Soria)

SORIA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Tres jóvenes realizan este verano sus prácticas universitarias en el Ayuntamiento de Borobia (Soria) a través del programa Campus Rural del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Su actividad se desarrolla fundamentalmente en el Observatorio Astronómico El Castillo, uno de los principales recursos científicos y turísticos del municipio.

El subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, ha visitado este miércoles en Borobia, junto con el alcalde de la localidad, José Javier Gómez Pardo, a los estudiantes, según han informado desde la Subdelegación del Gobierno en Soria.

Daniel González Espinosa, Borja Montero Algorta y Adriana Dublán Jiménez llegaron a Borobia el pasado 1 de julio y permanecerán en la localidad todo este mes de agosto. Durante estos dos meses se alojan juntos en una vivienda facilitada por el Ayuntamiento, circunstancia que ha favorecido también su plena integración en la vida cotidiana del pueblo.

TRES EXPERIENCIAS

Daniel González, natural de Calahorra (La Rioja), ha finalizado este curso el Grado en Matemáticas en la Universidad de La Rioja. Borja Montero, de Bilbao, ha completado también el Grado en Física en la Universidad del País Vasco. Adriana Dublán, natural de Tudela (Navarra), cursa cuarto del Grado en Física de la Universidad de Zaragoza.

Los tres han trasladado al subdelegado una valoración muy positiva de una experiencia que está siendo tanto profesional como personal. Además del trabajo diario, han participado en excursiones y otras actividades organizadas en el municipio y se han relacionado estrechamente con sus vecinos.

Todos ellos han coincidido en que Campus Rural les ha permitido vivir "un verano diferente", conocer desde dentro un pequeño municipio y aplicar en un entorno real conocimientos directamente relacionados con sus estudios.

ECLIPSE

Buena parte de su trabajo durante las últimas semanas ha estado vinculado a la preparación y desarrollo de la programación organizada en Borobia con motivo del eclipse total de Sol del pasado 12 de agosto.

El municipio fue uno de los grandes puntos de observación de la provincia y preparó durante meses una programación que aunó astronomía, divulgación científica, observaciones con telescopios, conferencias y actividades culturales y de ocio.

Daniel, Borja y Adriana han podido participar desde dentro en el trabajo necesario para organizar un acontecimiento excepcional que atrajo a Borobia a visitantes interesados en la astronomía y que concluyó con una valoración muy positiva tanto desde el punto de vista organizativo y de participación como por su contenido científico y divulgativo.

Su actividad no termina con el eclipse. Los tres colaboran también en las visitas que recibe el Observatorio Astronómico El Castillo, participan en las actividades de divulgación y están conociendo el funcionamiento de sus instalaciones y equipamientos.

Su formación en Matemáticas y Física les permite, además, avanzar en el conocimiento práctico de los instrumentos astronómicos y aprender incluso el manejo de los telescopios utilizados por el centro.