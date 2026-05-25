Tres nuevas experiencias piloto de carácter ornitológico promocionarán los puntos PIO de Ávila y sus rutas asociadas

Punto PIO en la provincia de Ávila. - DIPUTACIÓN DE ÁVILA

ÁVILA 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Área de Turismo de la Diputación de Ávila trabaja en el diseño de tres experiencias turísticas piloto que tendrán como eje la promoción de los puntos señalizados en el proyecto PIO (Puntos de Interés Ornitológico) y las rutas turísticas asociadas a ellos.

"La naturaleza, y especialmente el mundo de las aves, serán protagonistas al tiempo que se enriquecerán y complementarán con otros atractivos de la provincia en cuanto a patrimonio, cultura y gastronomía", ha explicado el diputado de Turismo, Armando García Cuenca.

El planteamiento inicial es desarrollar las experiencias con colectivos específicos, de modo que se permita a los asistentes disfrutar de una 'experiencia PIO+' que sirva como muestra de lo que puede suponer la creación de este tipo de contenidos para promocionar las visitas a la provincia.

Adicionalmente, se busca que estos colectivos conozcan la oferta turística de las zonas del territorio abulense seleccionadas y generen, por un lado, promoción tanto en medios especializados como en oficinas de turismo de la provincia y, por otro, contribuyan al fomento de la figura de prescriptor de destino entre los agentes que intervienen en la actividad turística provincial.

"Estas experiencias piloto servirán como testeo para valorar su diseño y la posibilidad de implementarlas y extenderlas a otras partes de la provincia para poner en valor otros recursos turísticos de Ávila", ha detallado García Cuenca.

De este modo, los destinatarios de las experiencias se dividirán en tres grupos para realizar los pilotos. En primer lugar, el 8 de junio, serán divulgadores de naturaleza, conservación y ecoturismo en la comarca de Gredos Norte; el 10 de junio será el turno de los agentes de desarrollo rural, técnicos de turismo, técnicos de la administración local y empresarios del sector en la comarca del Valle del Alberche y Tierra de Pinares; y, por último, el 11 de julio el piloto se dirigirá al público general en la Sierra de Ávila y el Valle del Corneja.

Todas las jornadas se extenderán de 9.00 a 20.00 horas, aproximadamente, las plazas son limitadas y para inscribirse se hará digitalmente por orden de solicitud, que será publicada en las redes sociales oficiales del Área de Turismo de la Diputación en Instagram, Facebook y X.