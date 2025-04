Tres obispos de Ávila bajo el pontificado de Francisco recuerdan al Papa recién fallecido

ÁVILA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Ávila ha contado con tres obispos durante los doce años que ha durado el pontificado de Francisco, Jesús García Burillo, José María Gil Tamayo y Jesús Rico García, que han recordado algunas anécdotas de sus vivencias en esta etapa en un comunicado de la Diócesis de Ávila, en este lunes en el que el pontífice ha fallecido.

García Burillo, que era prelado abulense en aquel 2013 en el que el cardenal Bergoglio fue elegido Papa. De él ha recordado que siempre empezaba diciendo: '¿Y mi amigo Julio?', en referencia a un abulense, amigo personal, de quien siempre preguntaba en cualquier visita de alguien de Ávila.

Con "profundo pesar y gratitud", el obispo emérito de Ávila ha recordado la figura del pontífice, al tiempo que ha dado gracias a Dios por su figura, y reviviendo algún encuentro, como el que mantuvo con obispos de la región "de tú a tú" y durante casi dos horas y media, les "estuvo hablando con mucha paz, mucha sabiduría y también con anécdotas, porque era muy simpático".

Al Papa Francisco se le invitó a acudir a Ávila en varias ocasiones, especialmente en el año 2015 con motivo del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa, pero nunca llegó a realizar ese viaje.

"El Papa sonreía siempre, pero no contestaba", y siempre se ha dicho que priorizaba las visitas a comunidades más pobres o necesitadas, y que su mirada estaba puesta en Oriente, "donde sentía que podía estar el futuro de la Iglesia".

Don Jesús tampoco ha querido olvidar "el gran regalo del año jubilar periódico" que hizo a Ávila, una "renovación espiritual, pero también grandes efectos sociales para toda la provincia".

Con dolor "pero con mucho agradecimiento" se ha manifestado también José María Gil Tamayo, obispo de Ávila entre 2018 y 2022, quien tuvo ocasión de reunirse con el Papa Francisco durante su episcopado en la sede abulense, incluida la última Visita Ad Limina.

Sin embargo, ha querido recordar con cariño y emoción un momento de cercanía que aún no había contado públicamente: "Cuando estaba muy enfermo también, al sufrir el COVID en el hospital de Ávila, me llamó y me dijo: 'no tienes permiso mío para marcharte'.

Después, cuando fui a verle por primera vez acompañado del presidente de la Diputación y del alcalde de Ávila, le dije: "Santo Padre, ahora creo en el poder de la llave dado por San Pedro, y usted es su sucesor, porque no me he ido para arriba".

Para Gil Tamayo, el Papa Francisco ha sido "el Papa de la alegría permanente" y se queda con lo que le dijo hace "tan solo un mes". "No pierdas nunca el buen humor".

Según Gil Tamayo, su papado ha estado marcado por "la caridad, el compromiso con los más pobres" como el gran argumentario de la Iglesia. "Ha levantado la voz por quien no puede levantarla. Por los más pobres, los inmigrantes, los desplazados. Ha sido el hombre que ha proclamado la verdad del Evangelio en el anuncio de la caridad fraterna y separable del amor de Dios y nos ha mostrado sus devociones", como a San José y a la Virgen.

Por su parte, el actual obispo, Jesús Rico García, daba las gracias este lunes en un comunicado de prensa por "el regalo que ha hecho a su Iglesia en la persona del "Papa de los descartados", y resaltaba su cercanía "por los más pobres, por aquellos que más sufren, su testimonio humilde y cercano", como el testimonio vivo "de la fuerza de la concreción del Evangelio hoy, en medio de lo que él mismo bautizó como "la cultura del descarte".