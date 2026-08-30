Tres personas afectadas por inhalación de humo en un incendio en una vivienda de Burgos

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

BURGOS, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado afectadas por inhalación de humo en un incendio registrado esta madrugada en una vivienda de la calle Salas de Burgos, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos han ocurrido sobre las 3.40 horas, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada que alertaba de un incendio en una vivienda, sin que el alertante pudiera precisar qué se estaba quemando, y solicitaba asistencia para un varón que había inhalado humo.

El 112 ha avisado a los Bomberos de Burgos, a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado recursos para atender a las personas afectadas.

Finalmente, el personal sanitario ha atendido a dos hombres de 20 y 45 años y una mujer de 45 años, que han sido trasladados en una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico al Complejo Asistencial de Burgos.