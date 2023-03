Tres pueblos de Valladolid piden reunión a Veganzones tras cancelarse tres programas de Formación y Empleo a parados

VALLADOLID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los alcaldes de las localidad vallisoletanas de Pedrajas de San Esteban, Nava del Rey y Villalón de Campos, han remitido una carta al consejero de Industria, Mariano Veganzones, a quien solicitan una reunión para "buscar alternativas" después de que se hayan suspendido en estas localidades programaa de Formación y Empleo para desempleados.

En la carta, a la que ha tenido acceso Europa Press, se explica que el ECyL había concedido a estos municipios un Programa Mixto de Formación y Empleo de jardinería y ya se había seleccionado a una serie de alumnos en situación de desempleo, quienes habían sido informados de que saldrían de las listas del paro para cursar dicho programa.

"Aunque finalmente, para nuestra sorpresa, pero sobre todo para desesperanza de las familias vulnerables en situación de desempleo de nuestros municipios, se nos informa de que estos programas deben ser cancelados por falta de personal docente, de que no es posible ampliar el plazo de selección y de que las bases no son modificables, puesto que no se puede añadir una cláusula para flexibilizarlas", recoge la carta remitida a Mariano Veganzones.

Por ello, "ante esta situación traumática para los desempleados" de estos municipios, los alcaldes le piden una reunión "de carácter urgente" con el consejero de Industria en el que se puedan explorar "alternativas que permitan fomentar el empleo" en estas localidades como podría ser una convocatoria urgente de Programas Mixtos de otra categoría (pintura, albañilería, ...) o una subvención directa para el fomento del empleo.