Tres subvenciones por 90.000 euros para protección de los defensores de los Derechos Humanos

VALLADOLID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado la concesión de tres subvenciones por un valor total de 90.000 euros en el marco del programa de protección de personas defensoras de los Derechos Humanos, un programa contemplado dentro del IV Plan Director de Cooperación al Desarrollo 2023-2026.

Este programa se despliega en varios frentes de trabajo. Al mismo tiempo que se da visibilidad a aquellas personas y colectivos que trabajan en defensa de los Derechos Humanos, se impulsa un programa piloto de acogimiento temporal de estas personas, en colaboración con ONGs especializadas.

Además, se trabaja por compartir experiencias y posibilitar el aprendizaje entre los diferentes agentes con experiencia en programas de este tipo. El objetivo es difundir y potenciar la labor de las personas y colectivos que trabajan en defensa de los derechos humanos, potenciar su visibilidad, y fortalecer su protección.

Los tres beneficiarios son la Universidad de Burgos, la Asamblea de Cooperación por la Paz y la ONG Agustiniana Cebú.

Concretamente, la Universidad de Burgos recibirá 45.000 euros para llevar a cabo una intervención dirigida a acoger temporalmente a tres personas defensoras de los Derechos Humanos en Colombia, así como a sensibilizar a la comunidad universitaria sobre la labor de los defensores de los Derechos Humanos y sobre la repercusión de los conflictos internacionales.

La Asamblea de Cooperación por la Paz recibirá 25.000 euros para reforzar la protección de los defensores de los derechos humanos en Guatemala, mientras que la ONG Agustiniana Cebú recibirá 20.000 euros para reforzar la protección de personas defensoras de las comunidades nativas en Perú y para visibilizar su labor en Castilla y León.

Todas estas entidades tienen una amplia trayectoria de trabajo en la lucha contra las desigualdades y las injusticias, tanto en solitario como en colaboración con diferentes entidades en el terreno.