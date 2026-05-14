Tres trasladados al hospital tras intoxicarse con gas pimienta en un establecimiento de Palencia

Gráfico elaborado por el 112 con datos sobre la intoxicación por gas pimienta en un establecimiento de Palencia - @112CYL

PALENCIA 14 May. (EUROPA PRESS) -

Tres personas de unos 20, 30 y 45 años han tenido que ser trasladadas al Complejo Asistencial de Palencia, la última en UVI móvil, tras intoxicarse con gas pimienta cuando se encontraban en un establecimiento en Palencia capital, según los datos que aporta el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 y recoge Europa Press.

Los hechos han ocurrido en torno a las 22.17 horas de este miércoles, 13 de mayo, cuando se informó al 112 de un incidente en un establecimiento situado en la Avenida República Argentina en Palencia donde varias personas habían comenzado a encontrarse indispuestas y se desconocía si podría ser una intoxicación de algún tipo.

Desde la sala del 1-1-2 se informó a la Policía Local de Palencia, al Cuerpo Nacional de Policía, a los Bomberos de Palencia, a Emergencias Sanitarias -Sacyl- y a las empresas suministradoras de gas. Ya en el lugar, los servicios de emergencia comunicaron que la intoxicación había sido por gas pimienta.

El personal sanitario atendió finalmente a tres personas, una mujer de unos 20 años y un varón de unos 30, que fueron trasladados en ambulancia soporte vital básico al Complejo Asistencial de Palencia y una mujer de unos 45 años que fue evacuada en UVI móvil al mismo centro asistencial.