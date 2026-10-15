Treviño aprueba una consulta no vinculante para integrar el enclave a Álava con los únicos votos en contra del PP

BURGOS 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Condado de Treviño (Burgos) ha aprobado una moción para solicitar al Consejo de Ministros su autorización para realizar una consulta no vinculante para la integración del enclave en Álava.

El pleno ha aprobado por mayoría absoluta, con siete votos a favor correspondientes a los concejales de Treviño Día a Día (TDD), Agrupación Independiente Condado de Treviño, PNV y EH-Bildu, por los dos en contra del Partido Popular, esta moción que ha impulsado la Mesa por la Integración de Treviño en Ávila.

Esta tarde, el Consistorio de La Puebla de Arganzón, que junto con Treviño forman este enclave, hará lo propio en otro pleno con los votos, a priori, favorables de los dos partidos que conforman su equipo de Gobierno, el PNV y EH-Bildu.

La representante del movimiento que ha impulsado la moción, Arantxa Yarza, ha apuntado a Europa Press que con esta votación y, presumiblemente, la de esta tarde en La Puebla de Arganzón, se da así voz "a la gran mayoría" de los habitantes al incidir en que el "91 por ciento de la población está a favor de la integración".

"Estamos muy contentos y con mucha fuerza desde luego para seguir adelante y sobre todo agradecer a nuestros vecinos todo el apoyo que estamos teniendo en todas las iniciativas y todo el calor que nos están dando", ha señalado.

La iniciativa ahora queda en 'stand by' y la "heredará" el próximo Consejo de Ministros resultante de las elecciones del próximo 29 de noviembre. "Aunque esto queda congelado por el momento, no hay que repetirlo, lo va a heredar el nuevo Consejo de Ministros que se conforme, así que el primer paso ya está dado", ha abundado.