Las acusaciones particulares piden 9,5 años de cárcel para los acusados de sustraer piezas en Renault Valladolid

Archivo - Imagen del inteerior de la factoría de Renault en Valladolid. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 14 May. (EUROPA PRESS) -

Renault y Arcese España solicitan condenas de hasta nueve años y medio de cárcel para los nueve procesados por la sustracción sistemática de piezas en la factoría de la multinacional del rombo ubicada en Valladolid capital entre los años 2019 y 2023, situación que según las perjudicadas les habría ocasionado un perjuicio económico superior en el primer caso al millón de euros y en el segundo de más de 770.000 euros.

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