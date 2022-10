Trib.- Condenado a dos años de prisión por abusar sexualmente de una joven en Salamanca

SALAMANCA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Salamanca ha condenado a dos años de prisión a un joven, quien en septiembre de 2020 abusó sexualmente de una mujer con la que inició una relación sexual y, cuando ella dijo que no quería continuar, él afirmó que no le podía dejar "sin terminar" y que tenía que seguir si quería marcharse de su casa.

Según los hechos probados de la sentencia, lo ocurrido tuvo lugar en la noche del 6 de septiembre de 2020, cuando ambos se conocieron al tener amigos en común y, después de salir de fiesta, se fueron a casa de él junto a uno de los amigos.

Después, ya en la vivienda, el amigo se fue a por comida a domicilio y ellos, ya solos, comenzaron a mantener relaciones sexuales, que interrumpieron cuando el amigo llamó al teléfono porque no le abrían de nuevo desde el interfono.

Fue entonces cuando ella señaló que no quería seguir con el encuentro sexual y él dijo que no le podía dejar "sin terminar" y que tendría que seguir si quería irse, por lo que continuó masturbándole a pesar de que ella "no quería".

Ante estos hechos, la Audiencia Provincial de Salamanca ha fallado la condena de dos años de cárcel para el joven, además de no poder acercarse a 100 metros de la ella durante dos años, y uno más de libertad vigilada.