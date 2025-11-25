Condenados a 20,5 años de cárcel y 3,75 millones de multa tres acusados de importar cocaína impregnada en carbón

Juicio celebrado en la Audiencia de Valladolid contra tres acusados de importar cocaína de Colombia impregnada en carbón. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sección Cuarta Audiencia de Valladolid ha condenado a penas que suman 20,5 años de prisión y al pago de 3,75 millones de euros en concepto de multa por importar desde Colombia cocaína impregnada en carbón que fue incautada en una nave de Medina del Campo (Valladolid).

La sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press a través del Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, ha impuesto a Julio Ángel P. la pena de 8,5 años de prisión y una multa de 1,5 millones de euros; a Gabriel M.G. una condena de cárcel de 7,5 años y la misma multa y para Abdelkrim M. fija 4,5 años de prisión y rebaja la multa a 750.000 euros, la mitad que los anteriores.

Los tres estaban acusados de importar de Colombia 862 kilos de cocaína impregnada en dos contenedores que llegaron, tras pasar por un puerto de Portugal, en dos camiones hasta una nave de Medina del Campo (Valladolid) en abril de 2021, cuando la Policía Nacional arrestó a los procesados y se incautó de la droga.

En la sentencia se considera probado que Julio Ángel P. era el destinatario de la droga y que Gabriel M.G. dispuso una nave para almacenar la mercancía en Medina del Campo, mientras que a Abdelkrim M. se le considera un acompañante del primero que además participaba en labores de contravigilancia, por lo que se contempla su participación en el delito en grado de tentativa.

Al final del juicio, celebrado en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valladolid, las defensas de los tres acusados pidieron la nulidad de las actuaciones y la libre absolución de sus patrocinados, mientras que la Fiscalía mantuvo su petición global de 30 años (diez para cada uno).

En su sentencia, el tribunal ha tenido en cuenta los argumentos de la defensa, que esgrimió que la cantidad incautada no ascendía a 862 kilos como se calculó en función de la extrapolación que se hizo de las muestras analizadas tomadas en 32 sacos al total de la carga, compuesta por más de 1.300.

Finalmente, en la sentencia se tiene en cuenta una cuantía de unos 7 kilogramos de droga en lugar de 862 kilos, lo que rebajaría la estimación de su valor de mercado a 750.000 euros si se vendiera por gramos, cuando la cantidad inicial se cifraba en cerca de 65 millones.

Los tres acusados se declararon inocentes al inicio del juicio e incluso el principal condenado, Julio Ángel P, aseguró que no compró ni pagó los contenedores que llegaron ni en origen ni en destino (Sines, Portugal) y se quedó con ellos como parte del pago de unos deudores y cuando supo que su contenido era carbón acordó venderlo a comisión, pero ha negado en todo momento saber que en su interior había droga.

De la misma forma, los otros dos procesados, Abdelkrim M., que hacía trabajos esporádicos para el acusado y le acompañaba en algunos viajes y Gabriel M.G, que albergó en una nave de la empresa de la que era socio el producto, aseguraron que desconocían que hubiera cocaína en los camiones que llegaron a una nave de Medina del Campo (Valladolid), donde fueron detenidos en 2021.