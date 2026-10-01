Fiscalía de Valladolid pide 112 años para un joven por la agresión sexual grupal a una discapacitada

VALLADOLID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Valladolid solicita un conjunto de penas que suman 112 años de prisión para C.H, un joven a quien acusa de haber participado durante la madrugada de 2023 en el parque Fuente de la Salud de la capital vallisoletana en la violación grupal de una mujer con una discapacidad.

El joven, quien el día de los hechos contaba con 19 años y que se encuentra actualmente en prisión provisional, será juzgado el próximo día 13 de octubre, a puerta cerrada, en la Audiencia de Valladolid, donde se enfrenta a cargos por siete delitos de violación con violencia e intimidación por actuación conjunta de varias personas y acompañada de actos que revisten un carácter particularmente degradante o vejatorio sobre persona en situación de especial vulnerabilidad por razón de su discapacidad, un delito de robo con intimidación y uso de medio peligroso y otro de elaboración de pornografía con persona con discapacidad.