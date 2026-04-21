Procesamiento en Valladolid de nueve personas por la sustracción sistemática de piezas en la factoría de Renault

Archivo - Imagen del inteerior de la factoría de Renault en Valladolid. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia número 6 de Valladolid ha dictado un auto por el que abre procedimiento abreviado contra nueve personas por su supuesta implicación en la sustracción sistemática de material de la factoría de Renault en la capital vallisoletana.

La resolución judicial, a la que ha tenido acceso Europa Press, ha culminado una investigación de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de la Comisaría de Valladolid a raíz de las denuncias presentadas tanto por director de Logística de Arcese España S.A. como por el responsable de Seguridad de Renault respecto del robo de material-- inyectares, postcatalizadores y turbos--destinado a la Factoría de Motores, situación que habría producido un perjuicio económico a la primera de 69.000 euros y de casi 600.000 a la multinacional del rombo, de ahí que ambas mercantiles se hayan personado como acusación particular.

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