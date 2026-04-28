Acusaciones mantienen tareas socioeducativas para los acusados de difundir fotos de compañeras desnudas del 'insti'

Archivo - Fiscalía de Valladolid pide 6 años para un hombre por lanzar aceite hirviendo a la cara a su compañero de piso- EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sección de Menores del Tribunal de Instancia de Valladolid ha dejado visto para sentencia este martes el juicio celebrado contra diez menores, todos varones y de entre 14 y 15 años, acusados de utilizar la Inteligencia Artificial para confeccionar fotografías pornográficas a partir de imágenes reales de mujeres desnudas a las que pusieron el rostro de compañeras de su mismo instituto y que luego, presuntamente, compartieron y difundieron.

Tras las tres jornadas de juicio, a puerta cerrada, celebradas los pasados día 13 y 16 de abril y este mismo martes, la última en una sesión maratoniana de mañana y tarde, la fiscal del caso y la acusación particular, en representación de dos menores afectadas cuyas madres son también profesoras del instituto donde se produjeron los hechos, han decidido mantener sus peticiones por delitos de elaboración y difusión de pornografía infantil y contra la integridad moral, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.