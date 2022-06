El acusado de intentar secuestrar a una niña sostiene que la madre y la hermana de la menor le pegaron sin motivo

Asegura que iba a su "bola" por la calle y que la progenitora y otra hermana de la víctima le persiguieron al grito de "pederasta"

VALLADOLID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

"Ni pedí dinero a su madre ni traté de secuestrar a la hija, yo únicamente iba ese día a mi bola por la calle y su madre y una hermana me persiguieron al grito de pederasta y violador y me dieron una brutal paliza", es el alegato que Rodrigo R.P. ha ofrecido durante la primera sesión del juicio seguido contra él bajo la acusación de un delito de tentativa de secuestro.

Aquejado de un trastorno psicótico y personalidad con rasgos esquizoparonides y psicopáticos, los mismos que le han hecho ya una persona "conocida" entre la policía por otros incidentes anteriores, el acusado ha negado ante la Audiencia Provincial que la tarde de autos del 3 de junio de 2021 sujetara por un brazo a una niña de 12 años en la calle Labradores y amenazara con no soltarla hasta que su madre le diera dinero.

Ni siquiera ha reconocido que acostumbrara a pedir limosna ante las puertas de supermercados e iglesias, frente a lo que más tarde sí apuntaran varios policías, y ha insistido en que aquella tarde iba por la calle tranquilamente y al pasar por el portal de la supuesta víctima una hermana de ésta, de la misma edad, y la madre de ambas le corrieron a trompazos llamándole "pederasta" y "violador", y ello sin motivo alguno.

"VINIERON A CANEARME"

"Yo iba a mi bola. Me arrancaron una cadena y me pegaron una brutal paliza. Vinieron a canearme sin motivo", ha insistido Rodrigo, quien, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha añadido que por aquellas fechas consumía cocaína y, además, no tomaba ni una de las seis pastillas diarias que tenía pautadas para tratar sus graves problemas mentales.

Ninguna de las dos niñas, al tratarse de menores, han declarado en la sala pero sí se ha visionado, como prueba anticipada, un vídeo en el que se recoge la entrevista realizada a las dos hermanas en la que ofrecen una versión diametralmente opuesta al acusado.

Así, la supuesta víctima, de 12 años, relata que ella y su hermana, de la misma edad aunque mayor por unos segundos, y la madre de ambas se disponían aquella tarde a ir al parque. La menor de las hermanas es la que empezó a bajar las escaleras con una bolsa de basura seguida a distancia por las otras dos y fue al llegar al portal cuando, según asegura, se topó con el procesado.

"Yo no le conocía de nada. Me agarró del brazo y dijo que no me soltaba hasta que mi madre le diera dinero", ha recordado la pequeña, quien apunta que se quedó estupefacta, sin reaccionar, y que fue su hermana la que al bajar por las escaleras propinó una patada a su captor, aunque no fue hasta la llegada de la madre cuando el acusado salió corriendo.

UN "LOCO"

La declarante ha puntualizado que vio "raro" al acusado, "como si estuviera mal, loco", mientras que la otra hermana, coincidente en su relato con la anterior, ha añadido que las tres se habían topado anteriormente con Rodrigo por la calle y éste había pedido dinero, sin éxito, a la madre.

Tanto la madre como la mayor de las hermanas alcanzaron a Rodrigo y hubo un forcejeo en plena calle Acibelas, aunque no pudieron impedir que reemprendiera la huida.

Varios policías nacionales que intervinieron esa tarde, tanto el que se entrevistó con las víctimas como el que logró poco después detener al presunto responsable de la tentativa de secuestro, han recordado la versión que les dieron las niñas y su madre de lo ocurrido y han mantenido que el acusado, a quien ya conocían de otras actuaciones, se dedicaba habitualmente a pedir por la calle.

El juicio proseguirá este viernes con la declaración de la madre de las dos niñas y los informes de las partes. La fiscal del caso, con carácter provisional, solicita para el encausado una condena de seis años de cárcel por la tentativa de secuestro sendas multas de 180 euros por dos delitos leves de lesiones, junto con el abono de distintas indemnizaciones por importe superior a los 1.150 euros.