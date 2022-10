Tribuna celebra mañana en Salamanca una Gala Solidaria para festejar sus 10 años como grupo editorial

SALAMANCA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El teatro Liceo de Salamanca acoge este jueves la Gala del X Aniversario de Tribuna Grupo como medio de comunicación de ámbito autonómico, una iniciativa que nació hace diez años con la recuperación del periódico impreso 'Tribuna Salamanca' y que se ha convertido en una de las referencias informativas on-line en la Comunidad.

La Gala, que comenzará a las 20 horas, repasará estos diez años de Tribuna Grupo y de la evolución de la Comunidad, con todos los cambios sociales, políticos, culturales, deportivos y pandémicos a los que ha tenido que hacer frente Será una Gala teatralizada, que conducirán las actrices Alba Frechilla y María Negro, 'Las Valquirias', con el salmantino Chema Corvo al piano.

La Gala de este jueves tendrá un apartado especial para la asociación 'We can be Heroes', que colabora con el Centro Internacional del Cánces de Salamanca, y con quien Grupo Tribuna colabora dentro de las diferentes acciones de colaboración de este medio digital con diferentes colectivos e iniciativas sociales.

Su fundadora, Ana del Fraile, anunciará la puesta en marcha de la V beca de investigación y pondrá el contador a cero para conseguir la financiación que necesita ese proyecto, y que ronda los 40.000 euros.

Esta Gala contará con diferentes mensajes de felicitación llegados desde toda la Comunidad y, durante todo el día, el entorno de la plaza del Liceo también vivirá el movimiento de diferentes actividades y sorteos por este V Aniversario.

A las siete de la tarde comenzará en directo la emisión de un programa previo al comienzo de la Gala y todo ello será transmitido en streaming a través de todas las redes sociales de Tribuna Grupo además de poder seguirse en las diferentes plataformas on-line de todos los periódicos de Tribuna en Castilla y León.

Uno de los sellos de identidad de Tribuna Grupo a lo largo de estos años ha sido su sensibilidad social con la participación en diferentes proyectos y así en 2017, 'Tribuna Valladolid' recibió el premio Plato Solidario del Banco de Alimentos por su trabajo de difusión de todas las noticias relacionadas con este colectivo.

En 2020, Cáritas de Salamanca y Valladolid recibieron donaciones directas de productos alimenticios procedentes de los vinos de Navidad que organizan ambas cabeceras y que se suspendieron por la pandemia.

Un poco antes, en el V Aniversario de Tribuna, se puso en escena una colaboración con la ONG We Can be Heroes en su apoyo a la investigación contra el cáncer.