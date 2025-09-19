Una tromba de media hora deja 16 litros por metro cuadrado en Valladolid con más de 25 emergencias sin heridos

Imagen de una de las calles cortadas en Valladolid por la gran tormenta de este viernes - @POLICIAMV

VALLADOLID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 ha gestionado más de 25 emergencias relacionadas con una "gran tormenta" registrada durante cerca de media hora en Valladolid capital sin que haya que lamentar personas heridas.

La fuerte tormenta ha comenzado pasadas las 17.00 horas y según recoge la web de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la precipitación acumulada durante esta media hora ha sido de 16 litros por metro cuadrado, la máxima del país muy por encima del segundo de los registros, en El Maíllo (Salamanca) con 3,6 litros por metro cuadrado.

La tormenta se ha saldado con obstáculos en la calzada y con otros peligros de circulación, principalmente balsas de agua y ramas, como la mayoría de las emergencias gestionadas por el 112. Además, el 112 ha dado aviso a los organismos de cuatro inundaciones en las calle Oriental, Platería, Paseo Arco de Ladrillo y Cañada Real y también se han gestionado algunas filtraciones de agua.

Por su parte, la Policía Municipal ha informado de que la gran tormenta ha provocado algunos cortes de tráfico, como la calle padre José Acosta desde avenida Salamanca. También ha aconsejado precaución en la conducción por las balsas en la calzada en Torrecilla con Gondomar y Prado Magdalena.