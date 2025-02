Trueno ofrecerá un concierto en el festival Conexión Valladolid 2025

Delaporte, Mikel Izal, Alcalá Norte, Elefantes o los vallisoletanos Mairena forman parte del festival, que también incluye el Super Cristongo XXL

VALLADOLID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El artista argetino Trueno se suma como "sorpresa internacional" al cartel de Conexión Valladolid 2025, que celebrará su séptima edición del 27 al 29 de junio en la Antigua Hípica de Valladolid.

El rapero conocido a nivel internacional por canciones como 'Mamichula' o 'Real Gangsta Love' encabezará con su actuación la jornada del sábado 28 de junio, en el que será el único concierto que ofrecerá en un festival en Castilla y León.

De la escena musical española, el viernes los cabeza de cartel son el grupo Shinova y la artista Mala Rodríguez, que darán sus espectáculos en una jornada en la que también actuarán el producto y dj Christian Varela, el rockero Albertucho, el grupo Alcalá Norte -- en su único concierto en Castilla y León--, Carlos Ares, Javi Reina o la banda pop rock Melon Diesel, que regresa a los escenarios tras 20 años.

Asimismo, el viernes en la sección #ConLosNuestros el cartel cuenta con Marsella, Bravo Maldonado, Velayos, Mairena y Maref, mientras en #Deejays actuarán María Arias, Osaba, Chejo, Omar Cantt, Camilo B2B Gatos y Littleindia B2B Sugas Sofi.

Ya el sábado, además del internacional Trueno, el Conexión Valladolid acogerá las actuaciones de Mikel Izal; Bebe, en la gira por su 20 aniversario; Ultraligera; el dúo Delaporte; Elefantes; 84; Antílopez; Merino; Villanueva y Richi Risco.

En la sección Matinal familiar del mismo día el cartel incluye de Who is in da house y The Real Karaoke, mientras en #Deejays estarán McFly B2B Sergei Rez, Element, J-Nat, Carlos Escalante, Nessa Cova y Double Trouble.

Además, el domingo 29 de junio volverá a celebrarse Super Cristongo XXL la reconocida sesión de DJ, según ha informado la organización en un comunicado recogido por Europa Press.

Los conciertos se desarrollarán en dos escenarios similares, para evitar esperas, se eliminará la zona VIP para crear un espacio para las familias y se habilitarán baños deluxe, con atención, así como habrá puntos de agua potable gratuita.

Las entradas se pueden adquirir actualmente por un precio de 35 euros las de día o de 60 euros el abono, en ambos casos más gastos de gestión, en la web https://www.conexionvalladolid.es/entradas/.