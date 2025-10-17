TSJ confirma la condena de 20 meses a un hombre por maltrato y vejaciones al hijo de su pareja en Salamanca

SALAMANCA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha confirmado la condena de 20 meses de prisión impuesta por la Audiencia Provincial de Salamanca a un hombre por dos delitos de maltrato y vejaciones cometidos contra el hijo menor de su pareja.

El tribunal autonómico ha desestimado los recursos de apelación interpuestos tanto por el condenado como por la madre del menor, ratificando la resolución dictada en primera instancia.

Según la sentencia, quedó probado que el acusado, durante la convivencia en el domicilio conyugal, y con el "propósito" de corregir la conducta del menor, le agarró del cuello y lo levantó del suelo, sin que conste que le causara lesiones físicas. En otra ocasión, también le golpeó con la mano en la parte alta de la espalda.

Por otro lado, la Audiencia Provincial de Salamanca absolvió al procesado de los delitos de abuso sexual y exhibicionismo por los que también había sido acusado.

El fallo declara probado que el acusado convivía con su esposa, con quien tenía una hija nacida en 2020, y con el hijo que la mujer había tenido de una relación anterior, nacido en 2013.