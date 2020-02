TSJCyL absuelve a un camarero salmantino condenado inicialmente a seis años por un delito de agresión sexual

Publicado 07/02/2020 17:16:29 CET

SALAMANCA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha revocado la sentencia de la Audiencia de Salamanca que condenaba a un joven camarero a la pena de seis años de cárcel por un delito de agresión sexual a una chica en una pensión de la Plaza Mayor de la capital charra.

"No podemos sostener que la denunciante haya faltado a la verdad en su denuncia y declaración, pero sí que no ha quedado acreditada, más allá de toda duda razonable, la comisión del delito imputado", han apuntado los magistrados del TSJCyL en el documento que estima el recurso presentado por el condenado inicialmente.

La sentencia de la Audiencia salmantina contó con el voto particular de uno de los tres magistrados que integraron el tribunal, que se mostró partidario de la absolución, y ahora el Tribunal Superior de Justicia así ha procedido.

"Venimos a coincidir con los argumentos y conclusión del citado voto particular discrepante, incluida la afirmación de que no podemos sostener que la denunciante haya faltado a la verdad en su denuncia y declaración, pero sí que no ha quedado acreditada, más allá de toda duda razonable, la comisión del delito imputado", han apuntado en el texto firmado, contra el que cabe recurso de casación.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 4 al 5 de junio, cuando la joven, que estaba estudiando los exámenes finales en la biblioteca de la calle Libreros, se acercó sobre las 03.00 horas hasta el bar de copas donde trabajaba el joven.

El motivo, según los hechos probados que aparecen en el documento judicial, es que habían quedado para conocerse físicamente después de haber mantenido conversaciones por redes sociales, por eso ella se acercó hasta el local donde él trabajaba, en la calle Gran Vía.

Sobre las 3.30 horas, ambos se fueron juntos del bar, compraron cervezas y tabaco, se fueron hasta una pensión de la Plaza Mayor, de la que él tenía las llaves por trabajar también en ese establecimiento turístico, y fue allí donde mantuvieron las relaciones sexuales sobre las que ella presentó la denuncia el 8 de junio.