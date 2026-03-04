El TSJCyL absuelve a un hombre condenado en Ávila a 12 años de prisión por agredir a la hija de su pareja

VALLADOLID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha revocado la sentencia de la Audiencia Provincial de Ávila que condenaba a un hombre a doce años de prisión por agredir sexualmente a la hija de su pareja.

De este modo, la Sala de lo Civil y Penal del TSJCyL, con sede en Burgos, estima "íntegramente el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal" del acusado contra la sentencia citada y absuelve al entonces condenado de todos los delitos por los que se le había acusado, según la información del Gabinete de Prensa del Alto Tribunal castellanoleonés recogida por Europa Press.

Los hechos denunciados en su momento se remontaban a los años 2013 y 2016, periodo en el que el hombre convivía en el domicilio con la madre de la supuesta víctima y una hermana más pequeña y ejercía de hecho las funciones de padre para la niña, ya que el progenitor biológico se hallaba separado de la madre y no mantenía relación personal alguna con la joven.

Al hombre se le acusó en su momento de crear una cuenta en una red social haciéndose pasar por un joven de 15 años para atraer así a la víctima y convencerla de que mantuviera relaciones sexuales, ya que, según su argumento, era "algo habitual" iniciarse así en el sexo. Esta situación supuestamente le valió para iniciar el periodo de abusos hasta que la menor descubrió el engaño y se negó a continuar manteniendo relaciones sexuales con él.

El TSJ de Castilla y León, por su parte, indica "contradicciones y falta de concreción de los hechos", que se describen "siempre de manera ambigua, repletos de generalidades y vaguedades y carentes de una conexión lógica". Aunque advierte de que los hechos analizados no es que no sean ciertos, consideran que "no existe prueba bastante" para darlos por ciertos y "entender que sucedieran de la forma que se narra en el escrito rector del proceso".