El TSJCyL acuerda o respalda medidas de apoyo en tribunales de Aranda de Duero, Burgos, León, Palencia y Valladolid

Archivo - Sede del TSJCyL en Burgos. - EUROPA PRESS - Archivo

BURGOS 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha impulsado nuevos refuerzos para mejorar la respuesta judicial ante el incremento de cargas de trabajo y ha acordado o respaldado medidas de apoyo en tribunales de Aranda de Duero, Burgos, León, Palencia y Valladolid.

La Sala, que se reunió en Pleno el 26 de junio, abordó la situación de distintos órganos judiciales de la Comunidad con el objetivo de garantizar una respuesta eficaz a la creciente carga de trabajo registrada en diversas jurisdicciones.

Entre los asuntos tratados, destacaron la consolidación y prórroga de medidas de refuerzo, el estudio de nuevas necesidades de apoyo y el seguimiento de la situación de determinados tribunales especialmente tensionados, han informado a Europa Press fuentes del alto tribunal.

Durante la sesión, se puso de manifiesto la necesidad de mantener herramientas organizativas que permitan absorber el incremento de asuntos registrado en diversos partidos judiciales y jurisdicciones especializadas.

En este contexto, la Sala acordó continuar impulsando actuaciones de refuerzo ya existentes y valorar nuevas medidas allí donde los indicadores de carga de trabajo y pendencia así lo aconsejen.

Uno de los principales acuerdos adoptados afecta al Tribunal de Instancia de Aranda de Duero, donde se respaldó la prórroga del refuerzo judicial que viene funcionando desde 2025. La medida permitirá mantener el apoyo a las secciones civiles y de instrucción con el fin de agilizar la tramitación de asuntos y reducir los tiempos de respuesta, especialmente en procedimientos monitorios y litigios de carácter civil.

OTRAS JURISDICCIONES

Por otra parte, la Sala tuvo conocimiento de la situación de la Plaza 1 de la Sección Mercantil del Tribunal de Instancia de Burgos, donde se pusieron de relieve las dificultades derivadas del elevado volumen de procedimientos pendientes y del crecimiento sostenido de asuntos concursales y mercantiles.

La Sala recordó que ya en 2025 se promovió una medida de refuerzo mediante comisión de servicios para apoyar al órgano judicial, aunque dicha iniciativa no llegó a prosperar tras el informe emitido por el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Ante los datos actualmente disponibles, el órgano de gobierno de los jueces en Castilla y León acordó valorar las necesidades de refuerzo de toda la jurisdicción mercantil de la Comunidad y mantener un seguimiento específico de la situación de Burgos.

El Pleno también examinó actuaciones de refuerzo que afectan a otras provincias de la Comunidad, entre las que figuran los planes de apoyo previstos en Valladolid, con sistemas de refuerzo transversal en el ámbito civil; en Palencia, mediante una comisión de servicio para reforzar la Plaza 6 de la Sección Civil y de Instrucción; y en León, donde se contemplan la participación de jueces en prácticas y algunas comisiones de servicio para atender la elevada carga existente en determinadas secciones civiles.

La Sala de Gobierno considera que estas iniciativas contribuirán a mejorar la capacidad de respuesta de los órganos judiciales y permitirán ofrecer un servicio más ágil y eficiente a la ciudadanía, al tiempo que favorecerán una distribución equilibrada de los recursos disponibles.

El TSJCyL reafirmó además su compromiso de seguir evaluando de forma permanente la situación de los órganos judiciales de Castilla y León para adaptar los recursos humanos y organizativos a las necesidades reales de cada territorio y garantizar el adecuado funcionamiento de la Administración de Justicia.