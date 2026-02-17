El TSJCyL anula una sentencia de la Audiencia de Soria que absolvía a un varón acusado de agresión sexual

SORIA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha estimado el recurso contra la Audiencia Provincial de Soria y ha ordenado anular una sentencia en la que se absolvía a un varón acusado de agresión sexual en Soria, ha informado el TSJCyL.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León añade que se debe celebrar un nuevo juicio con un tribunal diferente para garantizar la imparcialidad.

La Audiencia Provincial de Soria dio por probado que la víctima y el acusado mantuvieron relaciones sexuales en la vivienda de un amigo tras una noche de fiesta y que no había resultado probado que la relación sexual fuera sin consentimiento. Esa sentencia apuntaba que la exploración forense a la víctima no mostró signos de violencia o lesiones, pero sí se apuntaba a que la chica sufrió un trastorno de estrés postraumático, aunque no se estableció un vínculo directo con los hechos.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León concluye ahora que la sentencia de la Audiencia Provincial de Soria tiene contradicciones en la valoración de la prueba y carece de motivación suficiente.

Y en cuanto a la pasividad de la agredida en los delitos contra la libertad sexual señala que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha consolidado que la pasividad y la falta de manifestación expresa de negativa o la ausencia de resistencia física "no equivalen a consentimiento".

En este sentido, la decisión del Tribunal Superior destaca la perspectiva de género en la valoración de casos de agresión sexual e insta a considerar el contexto y las reacciones de la víctima ante situaciones de agresión, "evitando estereotipos sobre el comportamiento esperado de las víctimas".