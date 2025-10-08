TSJCyL, competente para investigar al exalcalde de La Granja por presuntas irregularidades

El exacalde del Real Sitio de La Grnaja y procurador del PSOE. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TEJCyL) se ha declarado competente para investigar al procurador de las Cortes regionales José Luis Vázquez, del PSOE, por supuestas irregularidades cometidas durante su etapa como alcalde del Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso (Segovia).

Según han informado fuentes de Alto Tribunal en la Comunidad, la Sala de lo Civil y Penal, con informe favorable de la Fiscalía, acepta la exposición motivada remitida por el Juzgado de Instrucción 5 de Segovia, y abre una causa por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos al exalcalde, aforado ante el Alto Tribunal autonómico por su condición de parlamentario regional.

El TSJCyL considera que existen indicios de que José Luis Vázquez, que fue alcalde de El Real Sitio entre 2007 y 2019, realizó nombramientos de personal y adjudicó servicios de manera "discrecional, sin convocar los preceptivos concursos públicos".

Asimismo, se investiga el abono de subvenciones, facturas y gastos en combustible que autorizó el político pese a los reparos emitidos por la Intervención municipal.

En la causa, que se inició en 2023 en el Juzgado de Instrucción 5 de la capital segoviana, se investigan una pluralidad de hechos que se produjeron durante "un dilatado período de tiempo", con una multiplicidad de actuaciones desarrolladas por los sucesivos alcaldes del Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso De hecho, además de Vázquez están también investigados el actual alcalde, Samuel Alonso, también del PSOE, y una funcionaria.

El TSJCyL asume la parte de la investigación que afecta a José Luiz Vázuquez, aforado ante la Sala de lo Civil y Penal por su condición de parlamentario autonómico, sin perjuicio de la presunta implicación de otras personas no aforadas.

Asumida la competencia para investigar al procurador, el TSJCyL procederá a designa un magistrado que asumirá la instrucción de la causa.