TSJCyL confirma 10 meses de prisión por intentar estafar 21.564 euros a una empresa de castañas de El Bierzo (León)

LEÓN 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha confirmado la sentencia que condena a un varón a diez meses de prisión por falsificación documental y por intentar estafar 21.564 euros a una empresa de castañas de El Bierzo (León).

En la sentencia de la Audiencia Provincial de León, de 25 de julio de 2025, se declara probado que el acusado presentó ante el Juzgado Decano de Ponferrada petición inicial de proceso monitorio contra una empresa de El Bierzo a la que reclamaba 21.564 euros por la venta y entrega de diferentes partidas de castañas.

Con ese escrito inicial de proceso monitorio el ahora acusado presentó varios albaranes supuestamente elaborados o rellenados por la empresa para intentar acreditar la realidad de la entrega de las castañas y el importe reclamado.

Entre esa documentación presentada como prueba al Juzgado por el demandante, ahora acusado, figuraban albaranes supuestamente rellenados y cubiertos por la empresa de castañas donde se hacían constar datos referidos al número de albarán, peso de las castañas entregadas, precio e importe. En dichos documentos figuraba un importe que ascendía a 18.000 euros.

Según la sentencia también se considera probado que el acusado "alteró a sabiendas", por sí o por otro a su ruego, los datos contenidos en esos albaranes con la intención de mutar la verdad y de hacer creer erróneamente al juez de Primera Instancia que tenía que decidir sobre la pretensión civil ejercitada, que tenía por objeto la reclamación del precio de las castañas supuestamente suministradas a la empresa.

De esta forma, el acusado actuó con el propósito de obtener un ilícito beneficio económico para él y, correlativamente, también un perjuicio para dicha entidad consistente en un ilícito empobrecimiento.

LOS ALBARANES "NO EXISTÍAN"

Los albaranes antes referenciados habían sido impresos y editados el día 2 de noviembre de 2016 por una imprenta y entregados a la empresa de castañas debidamente numerados con posterioridad (el día 5 de noviembre de 2016), por lo que mal pudieron haberse rellenado o cubierto por esta empresa para justificar las compras de castañas al acusado realizadas con anterioridad a esa fecha, concretamente entre los días 23 y 27 de octubre de 2016, tal como se indica falsariamente en los mismos. "En esas fechas los susodichos albaranes no existían ni física ni materialmente", añade la sentencia.

El condenado presentó recurso de apelación que ha sido desestimado por el TSJCyL, por lo que se confirma íntegramente la sentencia sin hacerle imposición de las costas de esta segunda instancia. Contra esta sentencia cabe recurso de casación por infracción de ley y por quebrantamiento de forma para su interposición ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.