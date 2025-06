TSJCyL considera "mucho más eficaz" centralizar en León y Ponferrada los casos de violencia de género

LEÓN 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), Ana del Ser, ha manifestado este lunes que la centralización de los casos de violencia de género en León y Ponferrada en vez de llevarse a cabo en los juzgados de los distintos partidos judiciales es "mucho más eficaz" y supondrá un avance "importantísimo".

Ana del Ser se ha pronunciado de este modo al ser preguntada por el rechazo que ha manifestado el Colegio de Abogados de León ante esta medida al considerar que el hecho de hacer a las víctimas desplazarse puede acabar "revictimizando" a esas mujeres y evitando que denuncien.

En este sentido, ha explicado que durante los cinco últimos años en que fue pResidenta de la Audiencia Provincial de León se trabajó mucho en este aspecto y se analizó el tema de la centralización, las distancias, los beneficios o los perjuicios para no tomar medidas que pudieran ser perjudiciales para las víctimas.

Tras realizar este análisis, al que acudían todas las partes implicadas, los jueces de violencia sobre la mujer de los partidos judiciales pequeños de León trasladaron que la atención a las víctimas dichos partidos judiciales no contaban con los medios adecuados como la atención de forenses o abogados especializados.

En este sentido, se llegó a la conclusión de que centralizar los casos en León y Ponferrada era "mucho más eficaz". "Los juicios rápidos solo se pueden celebrar en León y Ponferrada, donde tienen los medios y no en los pequeños partidos judiciales", ha reiterado.

El estudio se realizó, según ha recalcado, tras dedicar mucho trabajo para no perjudicar a las víctimas y se concluyó que era "mucho más eficaz" en la lucha contra la violencia de género abordar los casos desde León y Ponferrada, algo que finalmente se ha conseguido tras dar el visto bueno el Ministerio de Justicia, en su opinión, "un avance importantísimo".

RESULTADO "MÁS QUE POSITIVO".

Asimismo, ha declarado que en otros territorios donde las víctimas han tenido que desplazarse para tener unos mejores servicios se ha llevado a cabo con distancias "muy superiores" y el resultado ha sido "más que positivo".

"Se protege mucho mejor a las víctimas con una atención especializada que no con la cercanía de un juzgado que no tiene medios", ha resumido y ha explicado que así se trasladó al Ministerio de Justicia, que ha sido sensible a la petición y ha creado un juzgado especializado en violencia de género en León.

"Todos nos pedían, también el Colegio de Abogados, que estos problemas se pudieran solucionar a través de la especialización", ha apuntado y ha añadido que, para "especializar" un juzgado en León era necesario centralizar los casos en León y Ponferrada. De lo contrario, ha afirmado, el Ministerio no hubiera atendido dicha petición.

"Nos pareció que era muchísimo mejor para las víctimas. Por fin nos han hecho caso y por fin tenemos un juzgado especializado en León", ha concluido.

Ana del Ser se ha pronunciado de este modo en León, donde ha visitado el Centro Atiendo, de atención y asistencia integral 24 horas a víctimas de violencia sexual.