El TSJCyL guarda un minuto de silencio por las víctimas del siniestro ferroviario de Urda (Toledo). - TSJCYL

BURGOS 29 Oct. (EUROPA PRES

La sede del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en Burgos, con las banderas oficiales a media asta, ha acogido este jueves un minuto de silencio en memoria de las víctimas del trágico accidente ferroviario ocurrido ayer en Urda (Toledo) - .

A la concentración, celebrada ante la fachada del Tribunal a las 12.00 horas, se han sumado magistrados, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, funcionarios y resto del personal, que han querido expresar su pesar por las víctimas y trasladar su solidaridad a sus familiares y allegados.

Con este gesto, la comunidad judicial de Castilla y León se ha sumado al minuto de silencio convocado por el Consejo General del Poder Judicial en las sedes de todo el país en memoria de las víctimas del siniestro.