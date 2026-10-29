El TSJCyL guarda un minuto de silencio por las víctimas del siniestro ferroviario de Urda (Toledo)

El TSJCyL guarda un minuto de silencio por las víctimas del siniestro ferroviario de Urda (Toledo).
El TSJCyL guarda un minuto de silencio por las víctimas del siniestro ferroviario de Urda (Toledo). - TSJCYL
Europa Press Castilla y León
Publicado: jueves, 29 octubre 2026 12:36
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BURGOS 29 Oct. (EUROPA PRES

La sede del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en Burgos, con las banderas oficiales a media asta, ha acogido este jueves un minuto de silencio en memoria de las víctimas del trágico accidente ferroviario ocurrido ayer en Urda (Toledo) - .

A la concentración, celebrada ante la fachada del Tribunal a las 12.00 horas, se han sumado magistrados, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, funcionarios y resto del personal, que han querido expresar su pesar por las víctimas y trasladar su solidaridad a sus familiares y allegados.

Con este gesto, la comunidad judicial de Castilla y León se ha sumado al minuto de silencio convocado por el Consejo General del Poder Judicial en las sedes de todo el país en memoria de las víctimas del siniestro.

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