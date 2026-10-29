Tsukamoto retrata la devastación y las heridas de la guerra de Vietnam en 'Mr. Nelson, did you kill people?'

Archivo - Una de las escenas de 'Mr. Nelson, did you kill people?'. - SEMINCI - Archivo

VALLADOLID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cineasta japonés Shinya Tsukamoto retrata la devastación y las heridas de la guerra de Vietnam en el drama 'Mr. Nelson, did you kill people?', una propuesta visceral e incómoda que aborda esta temática desde la mirada de un marine estadounidense.

El filme, que se ha estrenado en España en el marco de la 71 Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), se basa en la historia real del afroamericano Allen Nelson, veterano del mencionado conflicto.

La película arranca con un joven Allen (Mark Merphy) malviviendo en un edificio abandonado de Nueva York, completamente atormentado por lo vivido en la guerra, un inicio en el que Tsukamoto juega con los silencios, los ruidos estruendosos y la inestabilidad de la cámara para remarcar el estado de estrés postraumático del protagonista.

El aislamiento del joven se rompe cuando se encuentra con una excompañera del instituto que le invita a dar una charla en un colegio. Sorprendentemente, Allen acude y ante la atenta mirada de los niños tiene que responder a la pregunta: "Señor Allen, ¿mató a gente?".

El director japonés introduce así una historia que explora las secuelas de los conflictos bélicos y lo hace en dos partes diferenciadas: por un lado, con el protagonista ya en edad adulta (Rodney Hicks) en una terapia psicológica en la que asume las atrocidades que cometió en Vietnam, y por otro, cómo los estragos toman forma en la intimidad de su hogar.

Ante el doctor Daniels (Geoffrey Rush), Allen revive la guerra, que se representan en flashbacks que exponen de forma visceral la formación recibida por los soldados para deshumanizar a la población vietnamita y muestran de forma explícita la violencia. Así, Tsukamoto mezcla imágenes de gran dureza con otras centradas en las expresiones de un hombre atravesado por el conflicto, y opta por numerosos primeros planos y repeticiones para incidir en el sufrimiento.

De forma paralela, el espectador puede ver cómo se plasman las consecuencias psicológicas y el desgaste de Allen en el interior de su hogar, donde se encuentra arropado por su familia pero esta no puede llegar a entender del todo los traumas que arrastra.

El cineasta muestra todo esto alternando distintas etapas de la vida del protagonista, una forma de ahondar en la persistencia del trauma con el que este debe convivir el resto de su vida, un camino en el que encuentra en contarlo una vía para lograr esa supervivencia y redención.

Con esta propuesta cruda y conmovedora, Tsukamoto prolonga su mirada antibelicista, plasmada en sus anteriores proyectos. De hecho, 'Mr. Nelson, did you kill people?' forma parte de una trilogía del director en torno a los estragos de la guerra junto a 'Fires of the plain' (2014) y 'Shadow of fire' (2023).

El filme compite por la Espiga de Oro de la 71 Semana vallisoletana tras haber recalado en certámenes como el Festival de Venecia, en el que optó al León de Oro.