Tudanca advierte a Vox de que el PSOE no va a consentir que desaparezca el espíritu reivindicativo de la sociedad civil

VALLADOLID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico del PSOE y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Luis Tudanca, ha advertido este martes el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, y al vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, ambos de Vox, de que los socialistas no van a consentir que desaparezca el espíritu reivindicativo de la sociedad civil de Castilla y León ejemplificado cada año en la campa de Villalar de los Comuneros.

Tudanca ha considerado "inconcebible" que "medio Gobierno" de Castilla y León, en referencia expresa a los integrantes de Vox, estén en contra del Día de la Comunidad a lo que ha añadido la intención de los de Santiago Abascal de "boicotear" la propia existencia de la Comunidad Autónoma.

"A ahora la propia fiesta", ha afeado Luis Tudanca en referencia a las declaraciones del presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, de Vox, en las que se ha mostrado partidario de "reorientar" la fiesta de Villalar para sacarla a todas las provincias y "racionalizar" los gastos de la Fundación Castilla y León.

Tudanca ha advertido de que Pollán ha realizado esa reflexión "sin hablar con nadie", salvo que ahora diga lo contrario Alfonso Fernández Mañueco, ha retado. Dicho esto, ha recordado que no es la primera vez que se quiere disolver la fiesta de Villalar para rememorar: "Ya pasó, ya lo intentó Aznar", en una muestra, a su juicio, de que a la derecha nunca le ha gustado las reivindicaciones de la sociedad civil.

"No quieren una sociedad silenciosa pero no van a tenerlo porque no vamos a consentir que desaparezca", ha sentenciado Tudanca que ha hecho un nuevo llamamiento a Alfonso Fernández Mañueco para que "diga algo" ya que, según ha recordado en tono irónico, gobernar es "tener opinión" y ser "algo más allá que el presidente 'in pectore'", máxime cuando "medio Gobierno está alentando contra los intereses de Castilla y León".

Por otro lado, ha lamentado la "tremenda hipocresía" del presidente de la Junta tras felicitar a Emmanuel Macron por su victoria en las elecciones presidenciales en Francia, un país que, según ha reivindicado el socialista, "ha parado a la extrema derecha" a la que el 'popular' ha metido en el Gobierno de Castilla y León.

"Se puede y se debe combatir --a la 'extrema derecha'-- pero no a la vez si se la mete en un Gobierno", ha sentenciado Tudanca que ha advertido una vez más de que los de Santiago Abascal son una formación "tremendamente antisistema".