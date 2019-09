Tudanca compromete el esfuerzo del PSOE para obligar a recuperar las 35 horas

Publicado 27/09/2019 15:04:56 CET

BURGOS, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, ha comprometido este viernes todos los esfuerzos de su formación para obligar a la instauración de la jornada de 35 horas semanales para los empleados públicos de la Comunidad y ha calificado de "intolerable" la postura que en este sentido defienden ahora el Partido Popular y Ciudadanos desde el Gobierno autonómico, durante una visita en Lerma (Burgos) a la exposición 'Angeli' de Las Edades del Hombre.

"Castilla y León es una de las comunidades con mayor paz social de toda España y el Gobierno del PP y Cs ha logrado batir algún tipo de récord 'guinness' para que en apenas dos meses y medio logre que le convoquen una huelga general", ha aseverado Tudanca, antes de poner en valor el trabajo de los empleados públicos, que son "los que han logrado en los últimos años mantener los servicios públicos" frente a los recortes de los 'populares'.

En este sentido, ha asegurado que los empleados públicos son "la sabia" que nutre el Estado de bienestar y ha destacado que con la postura que mantiene el actual Gobierno autonómico "se les está tomando el pelo", a la vez que ha recordado que el ahora presidente de la Junta, Anfonso Fernández Mañueco, comprometió la recuperación de las 35 horas en un "acto repugnante" cinco días antes de las elecciones autonómicas.

Luis Tudanca ha condenado la "caradura" de los responsables del Gobierno autonómico para decir ahora a los profesores y médicos que no hay dinero para aplicar dicha jornada, máxime si se tiene en cuenta que mientras defienden este argumento nombrar asesores adscritos a la Presidencia de la Junta, como el ex senador Ignacio Cosidó, implicado en la creación de la denominada 'policía patriótica', o la ex senadora Esther Muñoz, quien "menospreció" a las víctimas del franquismo.

En consonancia a esto, el secretario general del PSOE de Castilla y León ha lamentado que tanto el Partido Popular como Ciudadanos usen la Junta de Castilla y León como "una empresa de reciclaje para lo que sobra en el PP".