Tudanca cree que la investidura de Mañueco será "cuando quiera Vox"

VALLADOLID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Luis Tudanca, ha considerado que el debate de investidura de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta de Castilla y León será "cuando quiera Vox" ya que, según ha lamentado, el político 'popular' está "entregado" a los de Santiago Abascal "y a sus chantajes".

Tudanca ha recordado que el Gobierno de Castilla y León lleva tres meses "paralizado" por la "irresponsabilidad" de Fernández Mañueco de disolver la anterior legislatura de forma anticipada para "satisfacer sus propios intereses", situación que se agrava al mantener "paralizada" la sesión de investidura, de lo que ha responsabilizado de forma compartida y "a la limón" tanto al 'popular' como a su futuro socio de Gobierno, Juan García-Gallardo, en su "pelea por los sillones" y por el "reparto del poder".

Tudanca también ha acusado a partes iguales a PP y a Vox de estar usando ahora las Cortes de Castilla y León, que presiden los de Abascal, "en función de sus intereses" ya que el presidente del Parlamento, Carlos Pollán, sigue sin convocar la reunión de la Mesa de las Cortes y de la Junta de Portavoces para fijar la sesión de investidura que el pasado viernes 18 se planteó para los días 25 o 28 de este mismo mes. "Están anteponiendo sus intereses a los de Castilla y León, por eso el retraso", ha zanjado.

Tras aclarar que él no está "ansioso" de que Castilla y León tenga un gobierno formado por el PP y por la "extrema derecha" y al que Santiago Abascal se ha referido como una "prueba piloto", ha lamentado, Tudanca sí ha considerado "terrible" que Fernández Mañueco esté retrasando ahora la estabilidad que daría la conformación del Ejecutivo y la aprobación de normas como el presupuesto --Castilla y León mantiene prorrogadas las cuentas de 2021-- hasta ver "cuántas consejerías se reparten y cuántos asesores ponen", con una referencia expresa a quién tendrá "el control de los medios de comunicación".

Luis Tudanca ha recordado al respecto que Alfonso Fernández Mañueco sustentó tanto la decisión del adelanto electoral como la firma del pacto de gobierno con Vox el pasado 10 de marzo en la búsqueda de esa estabilidad que ahora no llega y que, según ha advertido, puede retrasar llegada de los fondos europeos y paralizar el desarrollo de la Comunidad, "un lastre que Castilla y León no puede asumir".

"Castilla y León es rehén de Vox gracias a Mañueco y al PP", ha zanjado el dirigente socialista que ha ironizado a renglón seguido sobre que Fernández Mañueco quería "correr todo lo posible" para llegar "limpio de polvo y paja" al Congreso del PP del 1 y 2 de abril que designará a Alberto Núñez Feijóo como presidente nacional del Partido Popular para eximir a la nueva dirección del acuerdo de Gobierno entre PP y Vox.

"Vox sabe eso y le presiona hasta el límite", ha manifestado Luis Tudanca que ha puesto como ejemplo de la "humillación" de los de Abascal a Alfonso Fernández Mañueco la cesión de la Presidencia de las Cortes que había reivindicado en un primer momento el Partido Popular. "No van a llegar limpios de polvo y paja", ha aclarado Tudanca a los 'populares' de Castilla y León a los que ha recordado que en Vox ya saben que el PP "acepta chantajes" y que está dispuesto a "entregar lo que sea" para seguir en el poder. "No les importa nada, son los riesgos de pactar con la extrema derecha", ha añadido en su reflexión sobre la situación de espera.

Mientras tanto, ha lamentado Tudanca, los de Santiago Abascal hacen ostentación de cada humillación que hacen al PP "y que pagan los castellanos y leoneses" y se ha preguntado si no queda nadie en el PP que se atreva a levantar la voz y a parar los pies a la "extrema derecha". "¿No queda nadie moderado en el PP que se plante?", se ha reafirmado en su pregunta.

"El Gobierno inexistente de Castilla y León tiene que ponerse las pilas ya", ha concluido Luis Tudanca que ha reiterado su advertencia de que la Comunidad Autónoma "no puede permitirse no tener Gobierno" por el "empeño" de PP y Vox de "repartirse el poder" mientras en otras comunidades autónomas se toman medidas como ayudas al transporte, en Baleares, o el adelanto del 90 por ciento de las ayudas de la PAC, en Asturias. "Me gustaría que Castilla y León hiciera lo mismo", ha confesado.