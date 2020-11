Tudanca cree que Mañueco y Casado deben dimitir si no retiran el Decreto de sanitarios

VALLADOLID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, ha considerado que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y la consejera de Sanidad, Verónica Casado, deben dimitir si no retiran "de forma inmediata" el Decreto que reorganiza el sistema sanitario y que fue publicado el sábado "con nocturnidad y alevosía".

Tudanca ha mantenido este lunes una reunión con el presidente del Colegio de Médicos de Castilla y León, José Luis Díaz Villarig, para analizar la situación sanitaria en la Comunidad y tras el encuentro ha insistido en que "no se puede tratar a los médicos como lo está haciendo el Gobierno de la Junta".

"No puede, en mitad de una pandemia, maltratarles, mentirles y traicionarles, no pueden, por respeto a su labor y al riesgo que asumen, además perjudica gravemente el sistema sanitario público, desincentiva y desmotiva a profesionales sanitarios, la imposición no puede ser nunca el camino", ha aseverado el líder socialista.