Tudanca culpa a PP y Cs de poner en riesgo el Diálogo Social pero cree que con su "fortaleza" resistirá a los "ataques"

Publicado 05/01/2020 11:34:34 CET

Lamenta la "dejación de funciones" del Ejecutivo regional al no presentar Presupuesto para 2020

VALLADOLID, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, ha culpado al Gobierno de la Junta formado por PP y Ciudadanos de "poner en riesgo" el Diálogo Social, pese a que ha considerado que, por su "fortaleza", resistirá a los "ataques".

En una entrevista a Europa Press el líder socialista ha recordado que el Diálogo Social está "blindado" en el Estatuto de Autonomía, es una "seña de identidad" de Castilla y León y una herramienta a través de la que el Gobierno y los sindicatos "han trabajado muy bien".

"Vivimos un momento en el que se incumplen los acuerdos firmados con los sindicatos, a quienes se les ataca directamente y se les hace culpables de irregularidades o desastres en la concesión de ayudas", ha criticado, al tiempo que ha insistido en que el Diálogo Social "tiene suficiente fortaleza y defensores para resistir incluso a los ataques de este gobierno".

Por otra parte, el secretario autonómico del PSOE ha criticado al PP por "eludir toda responsabilidad" al no aprobar un Presupuesto en 2019 y mantenerlo prorrogado para 2020. "No ha querido elaborar presupuestos, no han querido, pero además han incumplido los objetivos con unos niveles de deuda muy importantes, al final lo solucionan culpando al gobierno central", ha aseverado.

Así, Tudanca ha considerado que no aprobar unas cuentas para la Comunidad es una "tremenda irresponsabilidad" y una "dejación de funciones", tras lo que ha apuntado a que el PP, "en el fondo", "está deseando que gobierne Pedro Sánchez porque eluden competencias".