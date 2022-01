Tudanca: "Dejo a Mañueco ganar todas las encuestas mientras pierda todas las elecciones"

VALLADOLID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOECyL y candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Tudanca, ha asegurado que deja al actual presidente, Alfonso Fernández Mañueco, que gane "todas las encuestas mientras pierda todas las elecciones", en referencia a los comicios autonómicos del próximo 13 de febrero.

Preguntado por su percepción de las encuestas publicadas sobre los posibles resultados electorales, que otorgan una mayoría de escaños al PP, Tudanca ha reconocido que se siente "igual" que en las elecciones autonómicas de 2019, cuando los sondeos auguraban "exactamente lo mismo" y finalmente, el PSOE ganó las elecciones.

En este sentido, se ha mostrado confiado en que los ciudadanos de la Comunidad van a demostrar "las mismas ansias de cambio o incluso más que en 2019", por lo que ha concedido que deja a Mañueco "ganar todas las encuestas mientras siga perdiendo todas las elecciones".

Por otro lado, sobre la propuesta realizada por el candidato de Ciudadanos (Cs), Francisco Igea, de un tercer debate electoral en RTVE y con todos los partidos, Tudanca ha apuntado que no tiene "ningún inconveniente". "Nunca he dicho que no a un debate y cuanto más transparencia, participación y más oportunidades demos a los ciudadanos de conocer nuestras propuestas, mejor", ha aseverado.