Tudanca dispuesto a renunciar a la Presidencia si es un obstáculo para pactar con Igea

El candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Tudanca, ha asegurado este viernes que no pierde la esperanza de lograr un pacto con Ciudadanos para conformar un gobierno de "cambio" para Castilla y León, por lo que ha trasladado al candidato de Ciudadanos, Francisco Igea, que estará dispuesto a renunciar a la Presidencia de la Junta si él es un "obstáculo" para avanzar en un pacto.

"Si yo soy un obstáculo, si les parezco excesivamente 'sanchista' o socialista no me voy a empeñar en ser presidente, si soy un obstáculo estoy dispuesto a echarme a un lado", ha asegurado Tudanca en una comparecencia ante los medios de comunicación donde ha detallado una propuesta con medidas para impulsar en los 100 primeros días de Gobierno y que hoy mismo enviará a Igea con el fin de poder mantener una reunión lo más pronto posible.

Tudanca ha insistido en que no pierde la esperanza de lograr un "cambio" en el Gobierno de la Comunidad, por lo que ha reclamado al candidato de la formación naranja que piense en Castilla y León y no en una disciplina de partido que, a su juicio, "no le sirve de mucho".

Así, el líder socialista ha desgranado el documento que enviará a Igea en el que se incluyen propuestas de Gobierno para los 100 primeros días y que tienen como objetivo "regenerar" Castilla y León y que se completa con medidas "concretas y urgentes".