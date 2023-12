Tudanca sobre su futuro en el PSCyL: "Me quedo y me quedaré, estoy donde quiero estar"

VALLADOLID, 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, se ha referido a su futuro dentro del partido que lidera y ha asegurado que "está donde quiere estar". "Estoy aquí, me quedo y me quedaré, no hay en el horizonte ninguna promesa, ninguna propuesta, estoy donde quiero estar", ha aseverado.

Tudanca ha realizado estas declaraciones en una entrevista concedida a Europa Press, donde hay defendido que lleva tiempo trabajando "por pura convicción" por el futuro de Castilla y León, una Comunidad que, a su juicio, "merece la pena".

"Me parece que necesita recuperar la esperanza y tiene un enorme potencial, y estaré hasta que mis compañeros y compañeras del partido, que siempre me han apoyado con absoluto cariño y respeto, y de forma masiva, y hasta que los ciudadanos de Castilla y León, decidan que les soy útil, esto es así", ha defendido Luis Tudanca.

El líder de los socialistas en la Comunidad no se ha planteado un adelanto del Congreso Regional como sí ha hecho su homólogo en Valencia Ximo Puig y ha recordado que el único momento en el que se planteó dejar su cargo fue después de las últimas elecciones autonómicas de 2022.

"Después de aquella reflexión decidí quedarme, sabía lo que iba a pasar y el tiempo me ha dado la razón, sabía que íbamos a tener enfrente un gobierno que podía hacer mucho daño, y yo quiero demasiado a la gente de Castilla y León como para no dar la batalla por ellos frente a este Gobierno, sabía que iban a poner en riesgo buena parte de lo construido", ha relatado.